استشارى كبد يكشف جهود الدولة للقضاء على فيروس سى.. وتطعيم السودانيين

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، إن فيروس سي يدخل في الدم ويتسبب في التليف الكبدي، مشيرًا إلى أن مصر كانت في وقت من الأوقات أكثر دولة متوطن فيها فيروس سي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس سي، من الممكن أن يظل 15 و 20 عامًا مع الإنسان دون أي أعراض، خاصة أن من ثقافة المصريين عدم الخضوع لتحاليل شاملة، مشيرًا إلى أن الكارثة في هذا الفيروس أنه صامت.

وتابع، أن اليوم يتم إعلان مصر خالية من فيروس سي نتيجة لمجهود جبار ، فتعداد مصر 100 مليون مواطن يحتاجون لتحاليل، موضحًا أن السكان في سن 15 سنة يمثلون 62 مليون مواطن يحتاجون للكشف والعلاج وقيمة عبوة الدواء الواحدة 7 آلاف دولار ولهذا اهتمت القيادة السياسية بالقضاء على هذا الفيروس وتم وضع خطة قوية للكشف عليه.

إنتاج دواء فيروس سي بمصر

وأشار إلى أنه تم إنتاج الدواء ويتم بيعه في مصر بـ 1% من قيمته أي ان العبوة التي تباع بـ7 آلاف دولار تباع بـ 700 جنيها فقط والأغلب أخذها بالمجان من وزارة الصحة، مؤكدًا أن القادمين من السودان تم الكشف عليهم ومنحهم دواء فيروس سي.