"من أمريكا للعلمين".. الرابر الأمريكى روس يحيى حفلًا ضخمًا بمهرجان العلمين (فيديو)

أعلنت إدارة مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر، عن إحياء نجم الراب الأمريكي "روس" والمعروف أيضًا باسم Russell Vitale حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات المهرجان يوم 25 أغسطس المقبل.

ورفع حفل مطرب الراب الأمريكي "روس" شعار "من أمريكا للعلمين"، ومن المقرر أن يعلن موقع "تذكرتي" خلال الأيام المقبلة عن طرح تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

يذكر أن روس هو مطرب هيب هوب أمريكي الجنسية ومنتج وكاتب أغانٍ، وبدأ في كتابة موسيقى الراب وهو في السابعة من عمره وعندما تخرج من المدرسة الثانوية بدأ في تسجيل أغانيه في سن 18 عامًا، وأنشأ موقعه على الويب، حيث أطلق من خلاله بعض مساراته المبكرة مثل "Goodbye" و"Psycho" و"Too Many" في مايو 2017 ، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "هناك حقًا ذئب" والذي ظهر لأول مرة في المركز السابع على Billboard 200.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان والنجم محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.