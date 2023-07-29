السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول درجات الحرارة طوال الأسبوع وموعد انتهاء الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أن موجة الحر الشديدة بدأت تخف حدتها، مشيرة إلى أنه على مدى الأسبوعين الماضيين تم تسجيل درجات حرارة بين 38 و40 درجة مئوية في الظل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، أن درجات الحرارة انخفضت اليوم 3 درجات، والعظمى اليوم سجلت 35 درجة مئوية في الظل، ولكن يوجد ارتفاع في درجات الرطوبة مما يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت، أن شهر أغسطس، هو ذروة فصل الصيف بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن درجات الحرارة على مدار الأسبوع سيكون فيها انخفاض ملحوظ خاصة أننا نتأثر بامتداد في طبقات الجو العليا، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة، وعدم إحساسنا بالرطوبة الموجودة خاصة خلال فترات الليل مع نشاط الرياح.

درجات الحرارة هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي

وأكدت أن موجة الحرارة بدأت تنكسر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي وهو 35 درجة مئوية ووارد أن نرى موجات شديدة الحرارة، ولكن لن تكون بنفس الاستمرارية.

الأرصاد موجة الحر الشديد الاسبوع انخفاض درجات الحرارة الرطوبة نشاط الرياح

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