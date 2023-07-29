طبيب يكشف السبب وراء إصابة الإنسان بالجلطات وطرق الوقاية منها

يصاب الكثير من الشباب وكبار السن بالجلطات، فجأة دون سابق إنذار أو إصابتهم بأي مرض صحي، مما جعل البعض يتعجب ويتساءل عن السبب وراء الإصابة بالجلطات، وكثر البحث عن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن السر وراء إصابة البعض بالجلطات، وعن طرق الوقاية منها، وتجنب الإصابة بها، وأسباب الإصابة بالجلطات المفاجئة.

وتابع الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "سبب الإصابة بالجلطات هو إصابة البعض بالضغط أو مرض السكري دون العلم بهذا، وهو الأمر الذي قد يسبب الجلطات إن لم يتم علاج المرض، أو تناول الأدوية له، بجانب الإصابة بالدهون الثلاثية المرتفعة أو الخلل الكهربائي في القلب.

وأشار الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إلى أن سبب الإصابة بالجلطات هو تناول بعض أنواع الأدوية، من بينها حبوب منع الحمل الفموية، وعقاقير العلاج الهرموني، مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب.

وعن الأماكن التي من الممكن أن يحدث بها الجلطات، قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق: "من الممكن أن يتعرض الشخص بجلطات مفاجئة في الأعضاء التالية وهما القدمان، الذراعين، البطن، القلب، الرئتين، الدماغ".

الوقاية من الجلطات

وعن طرق الوقاية من الجلطات، قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق: "إنقاص الوزن إذا كان الشخص المصاب بها لديه وزنا زائدا، الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية مع المتابعة المستمرة مع الطبيب، الإقلاع عن التدخين والكحول، والإكثار من تناول الأطعمة الممتلئة بالأوميجا- 3 وفيتامين "هـ" والفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى تناول كمية وفيرة من الماء، مع الاستمرار في قياس مستوى الكوليسترول بشكل دوري ومستمر".