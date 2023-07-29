السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فوز جامعة عين شمس بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن المجلس  الأعلى للجامعات اليوم عن فوز جامعة عين شمس بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك  للجهود المبذولة تحت رئاسة أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تولى الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالبيئة والاستدامة في إطار استراتيجيتها للتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وتكثف الجهود للحفاظ على البيئة ومواكبة التطور والتقدم من بينها تطبيق الجامعة مشروعات خضراء ذكية في بنيتها التحتية وبرامجها التعليمية والبحثية، مثل: توسيع المساحات الخضراء في الحرم الجامعي، إنشاء مبانٍ خضراء ذكية، تدوير المخلفات الورقية، استخدام الطاقة الشمسية، التحول الرقمي، ترشيد استهلاك المياة والطاقة إلى جانب إقامة فعاليات صديقة للبيئة في إطار قضايا الاستدامة والمناخ.

تهدف المسابقة الوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتسليم الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع توفير تكلفة الطباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة، كما تم التنسيق مع وزارة البيئة للاشتراك في تحكيم المسابقة من خلال عضو لجنة من وزارة البيئة.

إستخدام الطاقة الشمسية استهلاك المياه أفضل جامعة الأعلى للجامعات البحث العلمي البنية التحتية البيئة والاستدامة التحول الرقمي

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