وليد جمال: 16 أغسطس سيشهد تموين أول مركب بالميثانول الأخضر فى شرق بورسعيد

قال وليد جمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن ميناء العين السخنة سيعود بالكامل ضمن أصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب انتهاء مدة الامتياز التي ستتولها المشغل العالمي، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير المستمرة تزيد الطلبات من المنطقة الاقتصادية.

وأشار جمال، خلال المؤتمر الصحفى لوزير النقل، إلى أن 16 أغسطس المقبل، سيشهد تموين أول مركب بالميثانول الأخضر في شرق بورسعيد للدخول في إطار رؤية التطور نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تم الموافقة النهائية على 50 مشروعًا، والموافقة المبدئية على 50 أخرى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة وذلك في ظل عمليات التطوير والتنمية التي جرت في ميناء السخنة، مؤكدًا أن البنية التحتية هي لمصر وتقدم مشروعات لمصر.

وبدوره قال ممثل هاتشيسون العالمية، إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية عظيمة؛ لاسيما مع تعداد السكان من الشباب، موضحًا أن التعاون بين شركتهم وخطوط الملاحة العالمية يستند إلى الثقة والوصول إلى النجاح العظيم بفعل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة ومنها القطار السريع الذي سيربط ميناء السخنة وميناء الإسكندرية.

وأضاف أن الشركة تستثمر في ميناء الإسكندرية لمدة 17 عامًا، مشيرًا إلى أن طوال تلك الفترة لم نواجه مشكلة وإلا تم تذليلها من قبل الحكومة ممثلة في وزارة النقل.