كامل الوزير: صناعة النقل تشمل رؤية متكاملة لوضع الموانئ المصرية وقناة السويس على الخريطة العالمية

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن صناعة النقل البحري لا تقتصر على الموانئ فقط، وفق ما صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما يمتد ليشمل رؤية متكاملة تتضمن العنصر البشري والجمارك وعمليات التسجيل والإفراج المسبق، وطرق الربط ووسائلها للموانئ مع مصادر الإنتاج سواء طرق برية أو سكك حديدية أو نقل نهري، مشيرًا إلى تلك الخطة الشاملة تتجاوز المناطق اللوجيسيتية إلى الخدمات التي يتم تأديتها للمراكب، بما يعظم من إمكانات الموانئ والنقل البحري المصري كحافز لكل الخطوط الملاحية لوضع الموانئ المصرية وقناة السويس على خريطة السير والعبور والخطوط الملاحية العالمية.

وأضاف وزير النقل- ردًا على أسئلة الصحفيين والإعلاميين- أن عملية تموين السفن وإصلاح وصيانة السفن، هو أحد أهداف وزارة النقل من خلال التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي للتطوير لمنافسة الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيرًا إلى تطوير وتشكيل شركات ناشئة لعملية تموين وتزويد المراكب بالأطعمة والمياه، بالإضافة إلى عملية جمع المخلفات من السفن (الزيوت المستهلكة والنفايات).

وأشار وزير النقل إلى أن مصر تمتلك 2500 شواطئ، بالإضافة إلى أهم ممر ملاحي عالمي ممثلًا في قناة السويس.