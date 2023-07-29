السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يرفض تخفيف عقوبة إيقاف محمود صابر

محمود صابر
محمود صابر

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الالتماس الذي تقدم به اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين لـ محمود صابر نجم منتخب مصر الأوليمبي على خلفية طرده في مباراة مصر والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأرسل كاف خطابًا إلى اتحاد الكرة في الساعات القليلة الماضية، يؤكد فيه أن اللوائح تنص على إيقاف محمود صابر لمدة مباراتين في الأوليمبياد، وتحديدًا أول مباراتين بعد حصوله على الطرد المباشر في مباراة المغرب.

وحصل محمود صابر على بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على قدم عبدالصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب تحت 23 سنة وفريق برشلونة.

وسجل "صابر" هدفًا رائعًا في خسارة المنتخب الأوليمبي أمام المغرب بهدفين لهدف في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

كاف محمود صابر إيقاف محمود صابر المنتخب الأوليمبي منتخب المغرب الأوليمبي

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