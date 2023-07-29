الجيش الصومالى يقضى على 100 عنصر إرهابى

قضت وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين على 100 عنصر إرهابي من بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود جنوبي ووسط الصومال.

وأفاد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة في تصريح - لوكالة الأنباء الصومالية - اليوم، بأن العملية العسكرية أسفرت إلى جانب القضاء على المجموعة الإرهابية عن تدمير 14 من المركبات العسكرية وقاعدة للعناصر الإرهابية.

وأضاف أن القوات الصومالية تخوض معارك ضد حركة الشباب الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.