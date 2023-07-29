وزير النقل: ميناء السخنة سيسترد ما أنفقه خلال 10 سنوات من تنفيذه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك ١٦٠ شركة عملت فى أعمال تطوير ميناء السخنة، من المصريين، فالمصريون يمتلكون هذا الميناء ميناء السخنة، فهو ملك للمصريين بأموالهم.

وتابع وزير النقل، أن ميناء السخنة سيسترد ما تم إنفاقه عليه خلال ١٠ سنوات من تشغيله، وهو إنجاز كبير للغاية، وعائد سريع وقوي، موضحًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها، وسوف توفر لمصر خلال ٣٠ سنة حق الامتياز ما يقرب من ٥ مليارات دولار، فالعائد من المحطة منذ بدأ التنفيذ بها وذلك من خلال بدء الشركات فى التنفيذ، حيث وفرت فرص عمل ضخمة للشباب ما يقرب من ٢٠٠ ألف فرصة عمل، أى ما يقرب من ٨٠٠ ألف بني آدم يعود عليهم هذا البدء فى التنفيذ، حيث يتم توفير عائد مادى لهم.