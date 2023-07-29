انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور التنمية 20" لخدمة أهالي قرية ميت العامل

انطلقت اليوم السبت، القافلة المتكاملة (جسور التنمية 20) لخدمة أهالي قرية ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة “حياة كريمة”، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والعقيد اسماعيل معوض والعقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.



وصرحت الدكتورة غادة القنيش وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه قد تم توقع الكشف على (791) مواطنا بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (51) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.



وقال الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (35) دابة، (16) من عجول الجاموس و (24) من الجاموس، بالإضافة إلى (75) من الدواجن و(7) من الحيوانات الأليفة، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.



وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، أن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشة عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (95) طفلا وطفلة، تنظيم ألعاب ترفيهية تعليمية للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الأطفال من سن سنتين إلى ١٤ سنة، ورشة عمل صناعة مسكات لحوالي (25) طفلا وطفلة، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (95) طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين ٦ شهور إلى ١٤ سنة.



وصرحت الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، أن أعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية عن التغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان التعامل مع حمو النيل والتهابات منطقة الحفاض والوقاية منهما وتقديم نصائح للتعامل مع موجات الحرارة العالية وكيفية الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى، الوقاية من فيروس حمى الضنك وكيفية التعامل معها وقام بالتوعية كلا من دكتور سالي محمد السيد، والدكتور إيناس صبري فتحي.

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