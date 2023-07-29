السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور التنمية 20" لخدمة أهالي قرية ميت العامل

جانب من القافله
جانب من القافله

انطلقت اليوم السبت، القافلة المتكاملة (جسور التنمية 20) لخدمة أهالي قرية ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة “حياة كريمة”، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم الشيخ  نائب محافظ الدقهلية والعقيد اسماعيل معوض والعقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.


وصرحت الدكتورة غادة القنيش وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه قد تم توقع الكشف على (791) مواطنا بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (51) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.


وقال الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (35) دابة، (16) من عجول الجاموس و (24) من الجاموس، بالإضافة إلى (75) من الدواجن و(7) من الحيوانات الأليفة، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.


وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، أن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشة عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (95) طفلا وطفلة، تنظيم ألعاب ترفيهية تعليمية للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الأطفال من سن سنتين إلى ١٤ سنة، ورشة عمل صناعة مسكات لحوالي (25) طفلا وطفلة، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (95) طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين ٦ شهور إلى ١٤ سنة.


وصرحت الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، أن أعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية عن التغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان التعامل مع حمو النيل والتهابات منطقة الحفاض والوقاية منهما وتقديم نصائح للتعامل مع موجات الحرارة العالية وكيفية الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى، الوقاية من فيروس حمى الضنك وكيفية التعامل معها وقام بالتوعية كلا من دكتور سالي محمد السيد، والدكتور إيناس صبري فتحي.

IMG-20230729-WA0330
IMG-20230729-WA0330
IMG-20230729-WA0333
IMG-20230729-WA0333
IMG-20230729-WA0331
IMG-20230729-WA0331
IMG-20230729-WA0332
IMG-20230729-WA0332
القافلة قريه ميت العامل اجا الدقهلية المشروع القومي

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة