موعد التجديد لثلاثى الأهلى "محمد هانى وشريف وأفشة"

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، على تحديد موعد حسم ملف تجديد الثلاثي محمد هاني ومحمد شريف ومحمد أشرف الذين تنتهي عقودهم في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللجنة حصلت على موافقة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني ببقاء الثلاثي ضمن قائمة الفريق في المواسم المقبلة بعد الاعتماد عليهم بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر لـ الدستور، أن إدارة الكرة اتفقت على حسم ملف التجديد عقب انتهاء الموسم الحالي بخوض مباراة المصري في دور الثمانية لكأس مصر حال تخطي عقبة الداخلية في دور الستة عشرة من أجل الدخول في مفاوضات مع الثلاثي وغلق ملف التجديد مبكرًا وعدم الانتظارمثل عقود حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لنهاية الموسم من أجل تفادي إغراءات بيراميدز والزمالك لخطف اللاعبين.

في المقابل يعقد كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين علي هامش المران بعد حصوله على تقرير مفصل عن فريق الداخلية، الذي وصفه بالفريق المفاجأة بعد بقائه في الدوري خلال آخر جولة.