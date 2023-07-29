عروض الأطفال والإنشاد تضفي أجواء مبهجة على معرض بورسعيد السادس للكتاب (صور)

شهد معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة، المنعقدة حاليا، بساحة الجراج أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، عددا من الفعاليات الفنية التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حيث قدم عرض فني، مساء الجمعة، لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني تضمن مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية والتى لاقت قبولا كبيرا من قبل الجمهور، وبدأت الفرقة بميدلى تواشيح، أعقبها الأناشيد الدينية ومنها إلا صلاتي، بحبك وبريدك، يا مصر، سيدنا النبي، صلوا على النبي.

كما قدم عرض فني استعراضي للأطفال حاز إعجاب الحضور من زوار المعرض، تألقت خلاله فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية بأروع وأمتع الفقرات الاستعراضية بدأتها بالضمة، النوبي، شقاوة، الجوابى، الأندلسي، وردي وردي، الصياد، حلاوة شمسنا، سواي، مصر بتكبر، حيوا الأعلام، تصميم وتدريب الكابتن محمد عشري.

يشار إلى أن المعرض يقام بالتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتقدم قصور الثقافة خلاله برنامجا حافلا ينسق بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى "الإدارة العامة لثقافة الطفل"، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل "فرع ثقافة بورسعيد"، كما تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة بجناح الهيئة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

يذكر أن الهيئة العامة للكتاب افتتحت معرض بورسعيد السادس للكتاب 23 يوليو، وتستمر فعالياته حتى 1 أغسطس 2023، وتشارك فيه جميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة في معرض بورسعيد للكتاب، ومن بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.