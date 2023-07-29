الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى القمة الإفريقية الروسية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

وكان الرئيس السيسي قد شارك في القمة الإفريقية الروسية التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج الروسية على مدار يومين والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.