ضبط راكبة بحوزتها كمية من السيليكون وحقن الفيلر

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من السيليكون وحقن الفيلر.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف أحمد عطالله، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال، مأمور الجمرك، ومحمد صابر، رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام وائل محمد إمبابي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد محمد عبد الوهاب، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من العبوات التي تحتوي علي حقن الفيلر والسيليكون، قام أحمد فؤاد حامد، مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من السيد موسي ومحمود عبد المولي وهدي إبراهيم وآلاء صلاح تحت إشراف محمود محمد سعيد، مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٤٠ عبوة بهم حقن فيلر و٢٢ عبوة بهم كميات من السيليكون.

أمر أحمد فؤاد الدلهماوي، مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.