الحصاد الأسبوعى لأنشطة البيئة (إنفوجراف)

تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من ٢٢يوليو حتى ٢٩يوليو الجارى كالتالى:

الإثنين الموافق ٢٤يوليو:

"المشاركة فى برنامج" المرأة تقود للتنفيذيات "بالأكاديمية الوطنية للتدريب"

- الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تشارك في أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام لـ٣٦٠ متقدمة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتؤكد أن المرأة المصرية استطاعت تقلد المناصب القيادية المختلفة في الفترة الأخيرة، وضرورة أن تمتلك "التنفيذيات" إصرارًا للوصول إلى أهدافهن وإلغاء كلمة الفشل من قاموس حياتهن.

الثلاثاء الموافق ٢٥يوليو:

"مواصلة اللقاءات بأعضاء مجلس النواب لبحث آليات مواجهة التحديات البيئية التي تواجه دوائرهم"

- الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تلتقى عددا من أعضاء مجلس النواب، في إطار حرصها على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، وتوضح الوضع التنظيمي والقانوني الحالي لمنظومة إدارة المخلفات يعزز صناعة تدوير المخلفات في مصر، وتسلط الضوء على فرص الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية كأحد مجالات الاستثمار البيئى الواعدة .

الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو:

"استمرار جهود البيئة للنهوض بمنظومة المخلفات، وتسليم محافظة القاهرة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بمنطقة غمرة".

- وزيرة البيئة تعلن تسليم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بشارع "بورسعيد- غمرة"، إلى محافظة القاهرة تمهيدا لتشغيلها، والمقامة على مساحة 4100 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 2000 طن/ يوم، تستقبل مخلفات أحياء المنطقة الشمالية وهي "شبرا - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- روض الفرج- الشرابية- الساحل- الزيتون- الأميرية"، مما ينعكس بالإيجاب على عملية جمع ونقل المخلفات في هذه المنطقة، ويساعد في تحسين أداء منظومة المخلفات بها.

الخميس الموافق ٢٧يوليو :

"البيئة تطلق مادة فيلمية جديدة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة حول رفع كفاءة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية".

- وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني، تطلق مادة فيلمية جديدة حول رفع كفاءة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية ضمن المكون الاستثمارى للبرنامج، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، لتحسين مستوى الخدمة ومتابعة خطط التشغيل لضمان استدامتها.

الجمعة الموافق ٢٨ يوليو:

"البيئة تعلن خطة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام"

- الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تؤكد أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة لمواجهة أزمة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام، تتضمن مجموعة من الجوانب ليست فقط حرق قش الأرز، حيث تقوم الوزارة حالياً بإجراء النمذجة الرياضية للتنبؤ بالموقف خلال فترة الخريف حتى فصل الشتاء لتحديد الموقف والإجراءات اللازمة له، وتشمل خطة مواجهة الأزمة محاور لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات وكذلك محور المخلفات ومكافحة الحريق المكشوف للمخلفات بصفة عامة و محور رفع الوعي العام من خلال نقاط التواصل الاجتماعية المختلفة على كل المستويات.

السبت الموافق ٢٩ يوليو :

" تقرير حول آخر مستجدات مساهمة وزارة البيئة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية

- الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تستعرض تقريرًا حول آخر مستجدات دور وزارة البيئة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، حيث شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكل أنواعها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت. وتؤكد أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام.