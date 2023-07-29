السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. والرئيس الفلسطينى يصل القاهرة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 رسميًا خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، وتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية في كل شعبة، ونسب النجاح، تمهيدًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.. للمزيد اضغط هنا.

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة، اليوم السبت، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.. للمزيد اضغط هنا.

أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم

كشف باسم أبوالعينين مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى والمستمرة حتى يوم 26 أغسطس المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

مغامرة أمريكية تدعو لزيارة مصر

دعت المغامرة والرحالة الأمريكية الشهيرة "Lexie Alford" ليكسي الفورد، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر، التي وصفتها بأنها موطن يضم "أكثر تاريخ محفوظ في العالم".. للمزيد اضغط هنا.

إيرادات الأفلام المعروضة في السينما

شهدت دور العرض منافسة شرسة بين نجوم السينما خلال سباق موسم عيد الأضحى الماضي، حيث حققت الأعمال السينمائية نجاحًا كبيرًا وتصدر فيلم "بيت الروبي" للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز إيرادات شباك التذاكر، مساء أمس الجمعة، بأكثر من مليون و262 ألف جنيه.. لمزيد اضغط هنا.

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