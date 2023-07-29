الرئيس الفلسطينى يصل القاهرة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة، اليوم السبت، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وتأتي زيارة أبومازن إلى مصر، تمهيدًا لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد غدًا الأحد في مصر.

وسبق وقال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي أبومازن، على هامش اجتماع الأمناء؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وأضاف "اللوح" أن عباس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر غدًا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة.

رئيس وزراء فلسطين: حل الدولتين يتلاشى وعلى واشنطن التدخل من أجل إنقاذه

هذا وسبق وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن حل الدولتين يتلاشى يومًا بعد يوم بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهويد لكل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مُشددًا على ضرورة وجود تدخل أمريكي جاد في عملية السلام، لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ريتشارد ماكورميك.

وشدد أشتية على أهمية تبنى العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، واعتبار منظمة التحرير والسلطة الوطنية شركاء في السلام مع الولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة حماية حل الدولتين.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني "ماكورميك" على التطورات الخطيرة والأوضاع المعقدة على الأرض نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، قائلًا: "الحكومة في إسرائيل تعمل على تكثيف البرنامج الاستيطاني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وهناك عدد من أعضاء الحكومة المتطرفين إلى أبعد الحدود يدعون لحرق القرى والبلدات الفلسطينية، وهناك أيضًا تغيير في قواعد إطلاق النار لتسهيل قتل أبناء شعبنا".