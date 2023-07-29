"بيت الروبى" فى المقدمة.. إيرادات الأفلام المعروضة فى السينمات حاليًا

شهدت دور العرض منافسة شرسة بين نجوم السينما خلال سباق موسم عيد الأضحى الماضي، حيث حققت الأعمال السينمائية نجاحًا كبيرًا وتصدر فيلم “بيت الروبي” للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز إيرادات شباك التذاكر، مساء أمس الجمعة، بأكثر من مليون و262 ألف جنيه.

والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيما جاء في المركز الثاني فيلم “البعبع” للفنان أمير كرارة بإيراد وصل الى 584.971 جنيه.

و"البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيرادا وصل إلى 515.118 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب

وجاء في المركز الرابع فيلم "تاج للنجم تامر حسني إيرادات بلغت 415.306 جنيه.

و"تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم "مطرح مطروح" إيراد أمس الجمعة وصل إلى 172.753 جنيه.

فيلم مطرح مطروح من بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.