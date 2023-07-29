"كل يوم أحلى من اللى قبله".. أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم السبت

كشف باسم أبوالعينين مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى والمستمرة حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

وقال "أبوالعينين": "كل يوم في مدينة العلمين أحلى من اللي قبله، وما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها، وما زال إقبال وشغف الجمهور لحضور ومتابعة كل الفعاليات وكأننا في اليوم الأول"، لافتًا إلى أن الفعاليات تشهد نفس الزخم والإقبال والإمتاع بكل العروض، سواء جوية أو بحرية أو فنية.

واستعرض مراسل "صباح الخير يا مصر" أبرز ما شهدته مدينة العلمين مساء أمس، قائلًا إن عروض البادل استمرت في المسابقة التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي، وممتدة حتى اليوم، وبطولة البادل الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل، وهي بطولة دولية، والنسخة الأولى منها يشارك بها نحو 100 لاعب دولي.

كما استعرض فعالية "مسرح الشارع" قائلًا إن الحفلات شهدت زخمًا كبيرًا، مؤكدًا أن حفل الفنان راغب علامة ونانسي عجرم، شهد حضورًا كبيرًا للغاية.

وعن فعاليات اليوم، قال إن هناك عروضا لفرقة العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية وفرقة الحرية للفنون الشعبية وذلك على كورنيش العلمين.