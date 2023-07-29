السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كل يوم أحلى من اللى قبله".. أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم السبت

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشف باسم أبوالعينين مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى والمستمرة حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

وقال "أبوالعينين": "كل يوم في مدينة العلمين أحلى من اللي قبله، وما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها، وما زال إقبال وشغف الجمهور لحضور ومتابعة كل الفعاليات وكأننا في اليوم الأول"، لافتًا إلى أن الفعاليات تشهد نفس الزخم والإقبال والإمتاع بكل العروض، سواء جوية أو بحرية أو فنية.

واستعرض مراسل "صباح الخير يا مصر" أبرز ما شهدته مدينة العلمين مساء أمس، قائلًا إن عروض البادل استمرت في المسابقة التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي، وممتدة حتى اليوم، وبطولة البادل الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل، وهي بطولة دولية، والنسخة الأولى منها يشارك بها نحو 100 لاعب دولي.

كما استعرض فعالية "مسرح الشارع" قائلًا إن الحفلات شهدت زخمًا كبيرًا، مؤكدًا أن حفل الفنان راغب علامة ونانسي عجرم، شهد حضورًا كبيرًا للغاية.

وعن فعاليات اليوم، قال إن هناك عروضا لفرقة العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية وفرقة الحرية للفنون الشعبية وذلك على كورنيش العلمين.

مهرجان العلمين مهرجان العلمين الترفيهي العلمين مدينة العلمين شواطئ العلمين برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟