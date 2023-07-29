موطن التاريخ الأكثر حفظًا فى العالم.. مغامرة أمريكية تدعو لزيارة مصر

دعت المغامرة والرحالة الأمريكية الشهيرة “Lexie Alford” ليكسي الفورد، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر، التي وصفتها بأنها موطن يضم "أكثر تاريخ محفوظ في العالم".

زيارة مصر

وقالت الرحالة والمغامرة الأمريكية التي تحمل الرقم القياسي من موسوعة جينيس لكونها أصغر شخص يسافر إلى كل بلد في العالم لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن مصر بلد مليء بالمفاجآت المذهلة.

وأوضحت ليكسي الفورد، أنها قضت وقتًا طويلا في مدينة القاهرة بعد زيارة أهرامات الجيزة العظيمة، ومن ثم طلبت من سائق سيارة أجرة لياخذها إلى مكان لا يزوره معظم السياح عادةً، نظرًا لأن السكان يعرفون دائمًا أفضل المواقع، ولهذا اتجهت إلى البدرشين، حيث هرم زوسر.

وأضافت: “وصلنا إلى هرم زوسر الذي يقف في وسط الصحراء منذ ما يقرب من 5000 عام ويُعتقد أنه أقدم هرم سليم في العالم، وكنت أشعر بالذهول لعدم وجود سياح في هذا الموقع الفريد على حساب أهرامات الجيزة، ولكنني كنت سعيدة لتجولي في هذه التحفة القديمة في وقت متأخر من بعد الظهر”.

وقالت ليكسي الفورد، إن مصر هي موطن "أكثر تاريخ محفوظ جيدًا في العالم"، مؤكدة استمتاعها بزيارة مواقع مثل معابد أبوسمبل و"النظر إلى وجوه المومياوات الحقيقية" في المتحف المصري في القاهرة كان أيضا "مثل التنقل عبر الزمن والماضي".

وتابعت: "لم تكن ثروة البلاد التاريخية هي ما أدهشتني، حيث أعتقد أن السفر في مصر سيكون أمرًا لا يُصدق بسبب الآثار القديمة وحدها، لكنني اندهشت من حيوية ثقافتها المعاصرة وتنوع الخبرات التي يمكنك الاستمتاع بها هناك مثل الغوص في البحر الأحمر".