الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس لشئون الصحة: مصر بها مقومات السياحة العلاجية

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية بمصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن السياحة العلاجية تعتمد على وجود مؤسسات متخصصة وكوادر طبية قادرة على تبني هذا النوع من السياحة.

السياحة العلاجية

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون من بين الدول الأولى في السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر المناطق الساحلية الجذابة، إضافة إلى وجود الكثير من المناطق التي تتميز تربتها أنها دواء طبيعي للكثير من الأمراض وبخاصة الأمراض الجلدية.

العلاج في مصر

وأضاف في حديثه، أنه يأتي إلى مصر عدد كبير من المواطنين في الخارج لتلقي العلاح بالمستشفيات المصرية، وهناك نوع أخر يأتي من أجل الاستشفاء ويكون الذهاب موجه لمناطق ساحلية مثل الساحل الشمالي، كما يوجد عدد آخر يأتي من أجل علاج بعض الأمراض الجلدية بالرمال المصرية.

عوض تاج الدين السياحة العلاجية السياحة العلاجية بمصر اكسترا نيوز

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