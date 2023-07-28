الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلامي: العلمين الجديدة وُلدت عالمية وستكون مستقبل السياحة في مصر

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن مدينة العلمين الجديدة وُلدت عالمية وبمواصفات عالمية وستكون مستقبل السياحة في مصر، مؤكدًا أن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة أحدث حالة بهجة كبيرة جدًا لكل الزوار الذين يستمتعون فيه بإجازة الصيف.

وأضاف "كفافي" خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مدينة العلمين الجديدة حولت القبح إلى جمال، وتحول 21 مليون لغم ، إلى حياة مليئة بالبهجة والفرحة والزوار من كل الجنسيات. 

وتابع: "منذ أسبوع كان هناك حفل للفنان تامر حسني،  كما كان هناك حفلا لأحمد سعد بالأمس وهو صاحب الصوت الجميل والذهبي كان عدد الجمهور كبيرًا".

 - حفل غنائي لاثنين من أهم مطربي العالم العربي

كما أشار إلى أن اليوم الجمعة سيشهد أهم حفل لاثنين من أهم مطربي العالم العربي على الإطلاق، وهما المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وأكد أن مهرجان العلمين يستعيد ثقافة المهرجانات في مصر، كما أنه نوع مهم من السياحة، حيث يوفر عملة صعبة، كما أصبح الساحل الشمالي يستقطب كل جنسيات العالم، واستطاعت مدينة العلمين تشغيل عدد كبير، كما جرى توفير فرص عمل كثيرة لآلاف الشباب.

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