بالتفصيل.. خطة ومواعيد قوافل "100 يوم صحة" المجانية بقرى المنوفية

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، عن خطتها لتنظيم عدد من القوافل الطبية خلال الأسبوع الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تهدف لتقديم خدمات مجانية لأهالي المحافظة والاطمئنان على الأمراض السارية.

وتنظم مديرية الصحة بالمنوفية يومي السبت والأحد قافلة طبية مجانية شاملة كل التخصصات الطبية بقرية كفر الشرفا الغربي التابعة لمركز تلا، في وجود عدد من الأطباء والإخصائيين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالي القرية بالمجان، كما تنظم يوم الإثنين الموافق 31 /7 /2023 قافلة طبية مجانية فب قرية بهناي التابعة لمركز الباجور.

وتنتقل القافلة الطبية المجانية التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية، يوم الثلاثاء الموافق 1-8-2023 إلى قرية كفر نفرة التابعة لمركز بركة السبع، ويوم الأربعاء والخميس المقبلين إلى قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا، وسط إجراءات دقيقة للوصول إلى أقصى استفادة من تلك القوافل.