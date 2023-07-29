"جثة المقابر" تثير ذعر أهالى قرية فى الغربية

أثارت جثة بجوار مقابر قرية الدلجمون التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، الذعر بين أهالي القرية الهادئة، قبل إخطار الجهات الأمنية لبيان التفاصيل.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عاصم، مدير المباحث، بالعثور على جثة بجوار مقابر قرية الدلجمون التابعة لدائرة مركز كفر الزيات، وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

كان لقي شخص مصرعه على يد صديقيه بقرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما متعلقة بالمخدرات.

وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية أنه نشبت مشاجرة بين الأصدقاء الثلاثة، طعن خلالها المتهمان المجني عليه بعدة طعنات نافذة في الجسم والرقبة أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بطعن صديقهم "الدسوقي .خ" بعدة طعنات بسبب خلافات على المواد المخدرة داخل قرية مسهلة بالغربية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجح ضباط مباحث مركز شرطة السنطة في القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.



