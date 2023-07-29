رابطة الأندية تضع الجبلاية فى مأزق جديد بسبب الحكام

دخل مسئولو اتحاد الكرة في أزمة جديدة بعد تلقي خطاب من رابطة الأندية، تطالب فيه بتحويل المبالغ التي ستدفعها الأندية كرسوم المشاركة في بطولة الدوري ومستحقات الحكام في الموسم الجديد إلى خزينة الرابطة.

ويضع الخطاب الجبلاية في ورطة نتيجة اعتمادهم على تسديد مستحقات الحكام المتأخرة من رسوم القيد والاشتراكات الجديدة للأندية في المسابقات المحلية الخاصة بالموسم الجديد.

وربما تكن هذه الخطوة قد تمت بالاتفاق بين رابطة الأندية والحكام، لإنهاء أزمة تأخر المستحقات طوال الوقت التي يعانى منها الحكام برغم تحصيل هذه المبالغ من الأندية مع بداية الموسم.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام، عن تطورات جديدة في أزمة الحكام مع مسئولي اتحاد الكرة، بعد تعنت الجبلاية وعدم الوفاء بوعودها للحكام الذين تلقوا وعودا بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة فى أكثر من مرة دون الوفاء بهذه الوعود من الجانب الجبلاية.

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك تحركات من جانب الحكام بسبب عدم التزام مجلس إدارة الاتحاد بسداد مستحقات الحكام المتأخرة وعدم الوفاء بالوعود المتكررة.

وأوضح أن اتحاد الكرة لم يجد حلولًا لدفع مستحقات الحكام المالية المتأخرة حتى هذه اللحظة، وهو ما يزيد من الأزمة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يبحث عن أي شيكات تدخل حساب الجبلاية من الشركات الراعية لمحاولة إنقاذ موقف الاتحاد السيئ أمام الحكام.

يذكر أن الحكام لديهم مستحقات مالية متأخرة لدى اتحاد الكرة من الموسم المنقضي، ويقترب موعد بداية الموسم الجديد ولم يتم سداد نحو 27 مليون جنيه تقريبًا للحكام عن مباريات الموسم بمختلف مسابقاته، وتحديدًا منذ مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر المسابقة.