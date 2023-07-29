خلافات عائلية.. تفاصيل فيديو التعدى على سيدة بسلاح أبيض فى روض الفرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من كل من "مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته" بتضررهما من "زوج الثانية" لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب- حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول- لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.