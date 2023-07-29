السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ارتفعت لـ6.3 مليار دولار.. خبيرة اقتصادية تكشف حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا

حجم الصادرات المصرية
حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا

تحدثت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، عن أسباب ارتفاع حجم الصادرات بين مصر ودول إفريقيا، لافتة إلى أن إجمالي صادرات مصر لإفريقيا خلال عام 2022 بلغ 6.3 مليار دولار.

وأضافت رمسيس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن كلمة السر في هذا الارتفاع الكبير هي العلاقات الدبلوماسية القوية بين مصر ودول إفريقيا.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مشاركة الشباب في مؤتمرات الشباب السابقة في مصر، فتحت آفاقًا جديدة لمعرفة إفريقيا بالأنشطة الاقتصادية في مصر.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أنه يوجد تبادل اقتصادي قوي بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، وفي الفترة الحالية تدعم مصر دول القارة خاصة، فيما يتعلق بالمباحثات حول الغذاء والمحاصيل الزراعية والحبوب وغيرها.

حجم الصادرات المصرية دول أفريقيا الصادرات المصرية خبيرة اقتصادية تكشف أفريقيا

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