السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنى سويف تختتم الموجة 21 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الــ21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت 8 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود الدولة مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ، بحسب التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات “على مدار تلك المرحلة “بلغ  289 حالة منها "198حالة  على 34 ألف و233متر + 91حالة على 3 أفدنة و20 قيراطاً"، فيما تم خلال المرحلة  الثانية ، إزالة 375 حالة، وكان قد سبقتها المرحلة الأولى، وبلغ ما تم إزالته خلالها 402 حالة، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه  خلال  الموجة الــ 21 "بمراحلها الثلاث" إلى 1066 حالة تعد "مياني وزراعات" على مستوى مراكز ومدن المحافظة "خلال أشهر مايو، يونيو ويوليو".

يذكر أن الموجة الـ21 من من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري حتى 27 من نفس الشهر.

إزالة التعديات علي أملاك الدولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموجه الـ 21 لإزالة التعديات بني سويف لمرحلة الثالثة مراكز ومدن المحافظة

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