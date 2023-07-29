تقدم ملحوظ لجامعة القناة في تصنيف "ويبمتريكس" العالمي

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية، هو مبادرة من قبل مختبر سايبرمتريكس المعترف به، باعتباره أكبر هيئة للبحوث العامة فى إسبانيا، مشيرًا إلى أنه يقوم بتغطية كاملة لمؤسسات التعليم على مستوى العالم.

وأوضح أن تصنيف الويب أو قياسات الويب يعرف بأنه أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي ويقيم أداء الجامعات في جميع أنحاء العالم كل ستة أشهر، لافتًا إلى إصدار النسخة الثانية من التصنيف في شهر يوليو 2023، والخاص بالشفافية حيث يقيم أفضل الجامعات حسب الإستشهادات من خلال ملفات تعريف الباحث العلمي في جوجل سكولار وهذا الاصدار شمل أكثر من 5500 جامعة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن جامعة قناة السويس قد اظهرت تقدما ملحوظا في إجمالي الترتيب العالمي بترتيب 1749 وفى مؤشر الشفافية بترتيب 1233، كما حققت جامعة قناة السويس الترتيب 42 على مستوى افريقيا من بين 2087 جامعة ومحليا بترتيب15 من بين 50 جامعة مصرية.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الهدف الرئيسي من تصنيف مقاييس الويب هو تشجيع الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعة.

ونوه بأن هناك ثلاث مؤشرات متبعة في التصنيف، اولا مؤشر الرؤية والذي يقيم تأثير محتويات الويب Web contents Impact وعدد الشبكات الخارجية او الفرعية المرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالمؤسسة ويقدر هذا المؤشر ب 50% من إجمالي الدرجات.

وأضاف الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن المؤشر الثاني هو الشفافية أو (الانفتاح )، موضحًا أن هذا المؤشر يقيم كبار الباحثين والإستشهادات الخاصة بهم ويقوم هذا المؤشر بجمع عدد الإستشهادات من أفضل 310 مؤلفا للجامعة مع استثناء أعلى 30 باحثًا منهم لمزيد من المصداقية ويتم جمع البيانات من جوجل سكولار ويقدر هذا المؤشر ب ٪10 من إجمالي الدرجات.

وأوضحت الدكتورة الهام على الخواص رئيس وحده التصنيف بمكتب التعاون الدولي و عضو مركز النشر الدولي، أن المؤشر الثالث والاخير هو التميز البحثي فى 26 تخصصا في قاعدة البيانات الكاملة

سيماغوScimago ويقيم المؤشر أعلى الأبحاث استشهادا بين أفضل 10 ٪ تم الإستشهاد بها في كل تخصص فى خلال الخمس سنوات (2021-2017 )ويقيم هذا المؤشر ب 40% من إجمالي الدرجات