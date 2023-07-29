"صيدلة القناة": فتح باب التقديم لطلاب الدراسات العليا فى أغسطس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة (دبلومات - ماجستير أكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراه) بدءًا من الأول من أغسطس حتى 30 سبتمبر 2023.



وأوضح أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة يقوم بدور كبير في المواءمة بين ما يتم دراسته في التعليم الصيدلي وما هو موجود في المجال العملي.

من جهته، أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برامج الدبلومات التخصصية بكلية الصيدلة تضم 9 برامج هي:

- برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية.

- برنامج دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية.

- برنامج دبلوم العلاج بالأعشاب.

- برنامج دبلوم الصيدلة الصناعية.

- برنامج دبلوم التقنية الحيوية.

- برنامج دبلوم السموم والتحليل الكيميائي الشرعي.

- برنامج دبلوم مستحضرات التجميل.

- برنامج دبلوم تصميم الأدوية.

- برنامج دبلوم التحليل الإكلينيكي الكيميائي الحيوي.

وأوضح أن جميع برامج الدبلومات التخصصية لمدة عام واحد، فيما أشارت الدكتورة دينا أبوالمعاطي، عميد كلية الصيدلة، إلى أن برامج الماجستير والدكتوراه الأكاديمي بالكلية تأتي في التخصصات الآتية:

• قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

• قسم الأدوية والسموم.

• قسم العقاقير.

• قسم الميكروبيولوجي والمناعة.

• قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

• قسم الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية.

• قسم الكيمياء العضوية الصيدلية.

• قسم الكيمياء الطبية.

من جانبها، أشارت الدكتورة أماني كمال، وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن برامج الماجستير المهني بكلية الصيدلة، تضم 4 برامج مهنية هي:

• الماجستير المهني في التغذية الإكلينيكية.

• الماجستير المهنى في إدارة الأعمال الصيدلية.

• الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية.

• برنامج دكتور الصيدلية.

وشدد الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، على ضرورة تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.