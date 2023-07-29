السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس تنظم كرنڤال "أنت تقدر" لـ1500 من ذوى الهمم

كنيسة
كنيسة

أقامت إيبارشية منفلوط، أمس الأول، كرنڤالًا بعنوان "أنت تقدر" لذوي القدرات الخاصة، في دير السيدة العذراء والشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

شهد الاحتفال عدد من مسئولي مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومسئولي الجهات المعنية المدنية.

وشارك في الكرنڤال 1500 من ذوي الهمم وأسرهم من كافة أنحاء محافظة أسيوط.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 3 أغسطس 2023 للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ117.

تبدأ الفعاليات التي ينظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالا بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمؤتمر العلمي والبحثي، وذلك يوم 1-2 أغسطس 2023، وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً. الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاة من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

السيدة العذرا السيدة العذراء الشهيد السي المدنية المدن المدني ايبارشية منفلوط للاقباط الارثوذكس

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران في أراضي الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة