إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس تنظم كرنڤال "أنت تقدر" لـ1500 من ذوى الهمم

أقامت إيبارشية منفلوط، أمس الأول، كرنڤالًا بعنوان "أنت تقدر" لذوي القدرات الخاصة، في دير السيدة العذراء والشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

شهد الاحتفال عدد من مسئولي مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومسئولي الجهات المعنية المدنية.

وشارك في الكرنڤال 1500 من ذوي الهمم وأسرهم من كافة أنحاء محافظة أسيوط.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 3 أغسطس 2023 للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ117.

تبدأ الفعاليات التي ينظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالا بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمؤتمر العلمي والبحثي، وذلك يوم 1-2 أغسطس 2023، وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً. الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاة من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.