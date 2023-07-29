السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن" تكشف تفاصيل إعادة افتتاح البيت النوبى بالأقصر (فيديو)

البيت النوبي بالأقصر
البيت النوبي بالأقصر

كشف محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، تفاصيل إعادة افتتاح البيت النوبي بالأقصر بعد توقف دام لعدة سنوات، لافتًا إلى أن البيت النوبي من مشروعات التنمية المستدامة في محافظة الأقصر.

وأوضح بغدادي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن البيت النوبي يُعَد مركز تدريب وتأهيل للأسر المنتجة، إضافة إلى أنه يصنف بأنه واحدٌ من أفضل بيوت الخبرة في صعيد مصر على مجال التدريب على الحرف اليدوية والتراثية، معقبًا: "البيت متخصص في الحرف اليدوية النوبية".

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن البيت النوبي يُعَد مزارًا سياحيًا مهمًا للمصريين والأجانب، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تدريب المرأة المعيلة في محافظة الأقصر، بجانب تدريب عدد من الفتيات من خلال إقامة بروتوكولات مع المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وحياة كريمة.

البيت النوبي افتتاح البيت النوبي بالأقصر التضامن تكشف تفاصيل بعد توقف دام لسنوات اعادة

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