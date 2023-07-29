كيف أثرت ارتفاع درجات الحرارة على حجم إنتاج مصر من الدواجن؟

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن ارتفاع درجات الحرارة التي ضربت البلاد كان لها دور كبير في نفوق عدد من الثروة الداجنة، مشيراً إلي أنه لا يوجد رقم محدد له حتى الآن، مشيراً إلي أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت على المنتج أكثر من المستهلك.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن المنتج يبيع الدواجن قبل وصولها إلى الحجم الذي يعوض خسارته بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى ان نظام المزارع التقليدية المفتوحة تتسبب في نفوق الكثير منها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن مصر لا يوجد بها أزمة دواجن، حيث أن الإنتاج يكفي الطلب، لافتاً إلي أنه في الطبيعي منذ بداية الأزمة حتى الآن، أن هناك تراجعًا ملحوظًا على الطلب، مما جعل لدينا فائض في الإنتاج والذي نتج عنه تراجع في أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن الأسعار وصلت اليوم إلي 55 جنيها للكيلو من المزراعة لتصل إلي المستهلك بـ 62 جنيها للكيلو، بينما تراجعت أسعار بيض المائدة نتيجة لتراجع الطلب فهو سلعة تعتمد على العرض والطلب، حيث وصلت اليوم إلي 100 جنيه للكرتونة.

وأكد “السيد” أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعًا كبيرًا قد يصل إلي 50%، نتيجة إلي تخوف المنتجين من العوامل الجوية وعدم دخول دورات جديدة خلال الفترة الحالية، حيث وصلت أسعار الكتاكيت منذ أسابيع قليلة 12 جنيه للكتكوت لتسجل الأن 7 جنيهات للكتكوت، ومتوقع أن تصل ارتفاعات الحرارة حتى نهاية أغسطس القادم.