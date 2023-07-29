ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة فاسدة.. وتحرير 48 محضرًا لمخابز مخالفة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمي، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وقامت الحملة بالمرور على مراكز المحمودية وأبو حمص و إدكو، وتم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرامًا و22 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

وفي مركز دمنهور، تم ضبط 10 محلات ملابس لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إمساك فواتير ضريبية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وكذلك العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.