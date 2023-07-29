السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعًا 200 جنيها في الطن، حيث تنعكس أسعار علف الدواجن على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن في بورصة السلع خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم السبت 29 يوليو 2023 

بلغت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 15200 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

بلغت أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 15200 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

بلغت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

بلغت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

بلغت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

بلغت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

بلغت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه، بتراجع قدر بـ 200 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 13 يوليو 2023

أسعار فول الصويا اليوم السبت 29 يوليو 2023 

أسعار صويا 44 % اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 27500 جنيها  صب ارضة.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 28500 جنيه  صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 28500 جنيه  صب أرضه.

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 9000  جنيها  صب أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 42500 جنيه  صب أرضه.

أسعار زيت صويا مكرر اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 43500 جنيه  صب أرضه.

أسعار بذرة فول الصويا اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 27000  جنيه  صب أرضه.

أسعار كسب عباد 36% اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 16500 جنيه  صب أرضه.

أسعار دي دي جي إس 27% اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 24000  جنيه  صب أرضه.

أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 49000 جنيه  صب أرضه.

أسعار قشر فول الصويا اليوم السبت 29 يوليو في بورصة السلع 7500 جنيه  صب أرضه.

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