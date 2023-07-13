أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 13 يوليو 2023

العلف من مدخلات إنتاج الدواجن، وأسعارها تنعكس على أسعار الدواجن، وقد شهدت أسعارها استقرارا اليوم في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 13 يوليو.

أسعار العلف بادي اليوم الخميس 13يوليو

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة النهار جروب 21000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة النوبارية 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة أبو غالي 22500 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة نور الإيمان 21000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة الأشقاء 22500 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 13 يوليو

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 21000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة الشروق 22500 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة النهضة للأعلاف 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة مؤسسة العامر 22600 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة هنز فيد 21700 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة الهدي 22600 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة الصحابة للإنتاج الداجنى و الأعلاف.

سجلت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 يوليو في شركة نيو هوب إيجيبت 23600 جنيه للطن.