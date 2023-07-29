السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تكشف أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم السبت

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشفت سارة سراج، موفدة "إكسترا نيوز" من العلمين، تفاصيل الأجواء بمهرجان العلمين الجديدة، لافتة إلى أن اليوم سيشهد مسرح الشارع عددًا من الفعاليات في تمام الساعة الثامنة مساءً، وأيضًا ختام بطولة البادل الدولية.

وأضافت "سراج"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن حفل النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم أمس الجمعة، شهد حضور كبير وسط حماس وتفاعل شديد للجماهير، وقدم "علامة" عدد كبير من أحدث أغنياته، وأيضًا عددًا من أغانيه القديمة.

وتابعت: نانسي عجرم قدمت العديد من أغانيها، فهي لها شعبية كبيرة جدًا لدى الأطفال والشباب، وشهد الحفل تأمين واسع بوجود عدد من عربات الشرطة والإسعاف.

ولفتت إلى أن مدينة العلمين الجديدة شهدت توافد المصريين والأجانب، الذين يزورون المدينة للاستمتاع بمهرجان العلمين.

العلمين مهرجان العلمين موفدة اكسترا نيوز تكشف تفاصيل الاجواء اكسترا نيوز

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