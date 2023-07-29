بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

أُصيب اليوم السبت، 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الكيلو 25 بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "منه الله عمرو محمد - 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عمرو محمد - 18 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جنه عمرو محمد - 7 سنوات، مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء الحسيني السيد - 40 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري كدمات وسحجات متفرقة".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.