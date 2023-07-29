اجتماع مشترك لشباب المرحلة الثانوية برعيتي الخزندارية وجهينة

نظمت رعية كنيسة السيدة العذراء مريم، بالخزندارية، ورعية الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، بجهينة، لقاءً مشتركًا لشبيبة المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة الخزندارية.

بدأ اليوم بفقرة تعارف بين الشباب، ثم أقيمت فقرة للتأمل، والترانيم، والصلاة، كنقطة انطلاق لليوم، أعقبها كلمة ترحيب من القمص أنطونيوس، والأخت ماجدولين.

تلا ذلك، لقاء مع الأخ أمير إميل بعنوان "الاختلاط والعلاقات الصحية"، من خلال مجموعات حوارية بين الشباب حول مفهوم الصداقة وشروطها، والصداقة بين الجنسين.

وتناقش الأخ أمير مع الشباب حول مفهوم العلاقات، مختتمًا لقائه برساله للشباب حول البعد عن الصداقات، التي تبنى على المصالح الشخصية. واختتم اللقاء بوقت ترفيهي.

ومن جهته أقيمت ندوة تكوينية لإعداد خدام كاتدرائية العذراء مريم، بقويسنا، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

شارك في الندوة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، والشماس أشرف حمدي، حيث ألقت الأخت الخادمة دعاء مرتجى، المعلم بمعهد التربية الدينية، محاضرات الندوة التكوينية.