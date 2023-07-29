السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 29 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم السبت 29 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

برج الثور:
يومك سيكون مليء بالاستقرار والمتعة، استمتع بوقتك مع الأحباء واستغل هذه الفترة لتعزيز الروابط العاطفية والاجتماعية، وقد يظهر لك فرص جديدة في مجال العمل، فاستغلها بشكل إيجابي.

برج العذراء:
سيكون لديك يوم مليء بالإلهام والإبداع، استغل هذه الفترة لتطوير مهاراتك واكتشاف مواهبك الكامنة، وقد تواجه تحديات صغيرة، ولكن بتركيزك وتصميمك القوي، ستتجاوزها بسهولة.

برج الجدي:
سيكون لديك يوم مليء بالتوازن والتركيز، قم بتحديد أهدافك وعمل على تحقيقها بتصميم وتفانٍ، استفد من فترة الهدوء لتوسيع معرفتك ومهاراتك.

 

صفات الأبراج الترابية:


الأبراج الترابية هي إحدى المجموعات الثلاثة في علم الأبراج، وتشمل الأبراج الأرضية الثور والعذراء والجدي، حيث تتمتع الأبراج الترابية بصفات فريدة ومميزة تجعلها تتميز عن باقي الأبراج.

تعتبر الأبراج الترابية الأكثر واقعية ومستقرة من بين جميع الأبراج، كما تتميز هذه الأبراج بأنها تربط علاقتها بالعناصر الأربعة للأبراج بأقصى قدر ممكن، فهي تتمتع بثباتها وثقتها، وتحترم القوانين.

نجد أن الثور يعتبر رمز الاستقرار والمرونة في الحياة، فصاحب هذا البرج متمسك بمبادئه ولا يتخلى عنها بسهولة، كما يتميز الثور بصفات مثل الالتزام، الصبر، التحمل، والشجاعة في مواجهة التحديات.

بالنسبة لبرج العذراء تتميز بالتفكير الواقعي والتحليل الدقيق، فصاحب هذا البرج يمتلك قدرة عالية على الانتباه إلى التفاصيل والقدرة على العمل بجد ومثابرة.

أما مولود برج الجدي يعتبر رمزًا للنضج والتفاني والطموح، فصاحب هذا البرج يمتلك رؤية واضحة لأهدافه ويعمل بجد لتحقيقها، كما أن الجدي معروف بإصراره ومثابرته في ملاحقة أحلامه وتحقيق النجاح في مجالاته المختلفة.

بشكل عام، يتسم صاحب الأبراج الترابية بالاستقرار والتركيز والانضباط، يحبون الأمور الملموسة ويجدون السعادة في القيام بالأعمال اليومية وصقل مهاراتهم.

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