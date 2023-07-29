أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت 29 يوليو 2024

احتفالية بيت المعمار المصري بعيد محافظة القاهرة، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي يشهدها اليوم السبت 29 يوليو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السادسة والنصف مساء، يعقد ببيت المعمار المصري بدري اللبانة من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية تحت عنوان “حي وأغنية”، والتي تقدمها وتتحدث خلالها دكتورة رشا طموم الباحثة في علوم الموسيقي الشرقية والغربية، وتحاورها المعمارية هبة صفي الدين، للاحتفال بعيد محافظة القاهرة، وذلك ضمن أنشطة صالون بيت المعمار الثقافي.



وفي نفس التوقيت ــ الساعة السادسة والنصف مساء، يجتمع فريق المناقشة في رحاب المركز الدولي للكتاب، بوسط القاهرة، لمناقشة كتاب "أصداء السيرة الذاتية، أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في المناقشة، الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، القاص أحمد حلمي، وفريق المناقشة.

ــ الصين في العصر الجديد بمكتبة القاهرة الكبري

وفي الخامسة مساء، تحتضن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "الصين في العصر الجديد"، للباحثين عماد الأزرق والدكتور أحمد السعيد، وذلك في حضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، والمستشار الثقافي بالسفارة الصينية وانج تسي جوان.

وفي السادسة مساء، يستقبل مركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية بعنوان “الكتابات علي العمائر الأثرية”، ويتحدث فيها الباحث يوسف أسامة.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تحتضن خشبة مسرح مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، العرض المسرحي “بيت العز”.

ــ البرنامج الثقافي لمعرض بورسعيد للكتاب

وضمن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والتي تستمر حتي مطلع أغسطس المقبل، تعقد اليوم السبت العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

ففي السادسة وحتي الثامنة مساء، تقام عدة أنشطة وفعاليات مختلفة للأطفال، وتضم ورشة فوم كيف تصنع سمكة، ورش رسم وتلوين، لعبة السلم والثعبان حزر فزر، وحفل لفرقة أطفال الأسمرات، ورشة تصنيع عرائس مع الفنان عمرو حمزة.

بالإضافة إلي فقرات فنية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، منها حفل فرقة أجيال، وحفل لفرقة جاردن سيتي.

ومن الثامنة وحتي العاشرة، لقاء بعنوان "مشروع رؤية ــ الإصدار الثالث مفهوم الهجرة في القرآن الكريم"، بمشاركة كل من الباحثين: خالد عبده سباع، ناجي عبد المنعم دهيم، والشيخ جمال فتحي عواد.

ومن العاشرة وحتي الثانية عشرة، حفل فني تحييه فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.