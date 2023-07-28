موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

تغلب الوحدة الإماراتي على الكويت الكويتي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والمقامة حاليا في السعودية.

وتقدم الوحدة عن طريق سهيل المنصوري في الدقيقة 73، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أحمد الضفيري الهدف الوحيد للكويت الكويتي.

وتضم المجموعة الرابعة كذلك فريقا شباب بلوزداد الجزائري واالرجاء المغربي، حيث أقيمت بينهما مباراة ضمن منافسات الجولة ذاتها في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاز الرجاء بنتيجة 2 /1.

ويلتقي الوحدة في الجولة المقبلة مع شباب بلوزداد يوم الاثنين المقبل، فيما يلعب الكويت مع الرجاء في الجولة ذاتها.

وتستضيف 3 مدن سعودية منافسات البطولة التي تتواصل حتى 12 أغسطس المقبل، وهي أبها والباحة والطائف.