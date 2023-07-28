الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسعار السلع التموينية في شهر أغسطس 2023 وموعد بدء الصرف

السلع التموينية
السلع التموينية

يصرف أصحاب بطاقات التموين السلع التموينية بداية شهر أغسطس المقبل وفق بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويملك 64 مليون مواطنًا السلع التموينية من خلال 23 مليون بطاقة تموين، كما يوجد 73 مليون يستفيدون من صرف الخبز، وتعرض الدستور خلال التقرير التالي أسعار السلع التموينية في شهر أغسطس 2023.

أسعار السلع التموينية في شهر أغسطس 2023

السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه.

 الأرز المعبأ 1 كجم 12.60 جنيه.

 الزيت في التموين: زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

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 المكرونة 800 جم: 13.00 جنيهًا.

 المكرونة 400 جم: 6.5 جنيه.

 المسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا.

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم: 18.00 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية في شهر أغسطس 2023

الفول المعبأ 500 جم: 9.00 جنيهات.

العدس المجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

 کیس ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه.

 اللبن الجاف 125 جم: 25.5 جنيه.

 الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا: 3.75 جنيه.

 المربى.. أنواع 350 جرامًا: 16 جنيهًا.

 التونة المفتتة وزن 140 جرامًا: 18 جنيهًا.

 الجبن الأبيض زنة 125 جراماً: 4.5 جنيه.

 الجبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.

 الجبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.

 القهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.

 علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات.

 الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

 البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

 البسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

 البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

 بار حلاوة طحينية سادة 40 جم: 3 جنيهات.

الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

 

مسحوق أتوماتيك 800 كجم : 25 جنيهًا.

 مسحوق عادي يدوي 800 جم : 16 جنيهاً.

 کیس سائل غسيل أواني 80 جم : 3 جنيهات.

صابون غسيل 125 جم : 3 جنيهات.

 صابون تواليت 125جم : 7.50 جنيه.

 الخل 5% 900 ملي : 6 جنيهات.

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السلع التموينية السلع التموينية فى شهر أغسطس أسعار السلع التموينية بطاقات التموين وزارة التموين

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