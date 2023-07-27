الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

 

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

 

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنفًا من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو الجاري.

 

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