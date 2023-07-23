الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تبت فى عروض شركات توريد زيت الطعام الأربعاء المقبل

زيت
زيت

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 26  يوليو الجارى  عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة التى سبق أن أعلنت عنها الهيئة رقم 4 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 15 أغسطس الى 5 سبتمبر 2023  ومن 10 سبتمبر الى 30 سبتمبر، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية. 

صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن احتياطي مصر من الزيوت يكفي لمدة 4.3 شهر. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترو logy AFRIMETS، والذي استضافه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالي في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك استنادًا إلى دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعزيز روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات، بما في ذلك المجالات العلمية والبحثية. 

وأشار إلى التوصل إلى اتفاق مع شركات الزيوت بشأن عدم زيادة الأسعار على الرغم من التذبذبات في أسعار الزيوت. 

وأضاف أنه بالنسبة للأرز، فإن هناك كميات تكفي للاستهلاك، سواء في الوقت الحالي أو العام المقبل، وأن المساحات المزروعة تكفي لهذا الغرض. 

وفيما يتعلق بالدواجن، قال المصيلحي إن احتياطي مصر من الدواجن يغطي 7 شهور.

وبالنسبة للحوم، أشار المصيلحي إلى أن أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك لم ترتفع نتيجة التعاقدات التي قامت بها الوزارة مع كلٍّ من جيبوتي والسودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، كما تم استيراد حوالي 50 ألف طن من اللحوم المجمدة من الهند.

اللحوم والدواجن القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركة القابضة السلع المدعمة السلع الغذائية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زارة التموين علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على المصيلحى وزير التموين

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