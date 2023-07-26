الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السلع التموينية تشترى 53 ألف طن زيت خام صب لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى

زيت الطعام
زيت الطعام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 53 ألف طن زيت خام صب منها
كمية 6000 طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه، وكمية 47 ألف طن زيت خام صب مستورد؛ ليرتفع الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 5 شهور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية  للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية، ومن خلال أولى ممارسات زيت الطعام الخام بمقر الهيئة العامة للسع التموينية بالحي الحكومي، بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية. 

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