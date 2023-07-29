السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الثانوية العامة.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن بوابة الثانوية العامة.. موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والمتوقع الاعلان عنها ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يجتهد المسؤولين في الكنترول الرئيسي لتسليم النتائج النهائية خلال ساعات.

بوابة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

يستطيع طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بمرحلة الثانوية العامة معرفة درجاتهم في الامتحانات 2022_2023 من خلال بوابة الثانوية العامة.. موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط (من هنا) بشكل رسمي والتي تنشرها من خلالها عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لها بإدخال بيانات الطالب الشخصية بدقة.

يدخل الطالب المستعلم اسمه رباعي وبيانات المدرسة المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك، والضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة، حيث تظهر القائمة الكاملة بدرجات الطالب المستعلم والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

 

موعد اعتماد نتيجة 3 ثانوي عام 2023

تخضع كافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للمرحلة الأخيرة من أعمال الكنترول تمهيدًا لانعقاد المؤتمر الصحفي الذي يتم خلاله اعتماد النتيجة بشكل رسمي والإعلان عن نسب النجاح لكل شعبة دراسية وأسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب النجاح هذا العام 2022_2023 لطلاب الثانوية العامة مبشرة للغاية خاصة في المواد الدراسية التي اشتكى منها الطلاب وعلى رأسهم مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية.

txt

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

txt

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

 

رابط تنسيق الجامعات 2023

بوابة الثانوية العامة.. موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة و رابط تنسيق الجامعات محور تساؤلات أولياء الأمور حاليًا قبيل الإعلان الرسمي عن نتائج طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بمرحلة الثانوية العامة، حيث يسجل الطلاب رغباتهم للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب إدخال بيانات الطالب و شعبته الدراسية و المجموع الحاصل عليه في المرحلة الثانوية العامة  والنسبة المئوية. 

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

بوابة الثانوية العامة الثانوية العامة موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 طلاب الشعبة الأدبية والعلمية نتيجة 3 ثانوي تنسيق الجامعات 2023 نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالت الثانوي نتيجة ثانوية عامة نتيجة ثانوية عامة 2023 نتيجة الثانوية 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

مصدر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة

محمد رياض يكشف عن رأيه فى زملائه بالوسط الفنى وسبب ابتعاده عن عبلة كامل

"الداخلية" يكشف موقفه من الانسحاب أمام الأهلى فى كأس مصر

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟