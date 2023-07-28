بعد غياب 12 سنة.. "وسط البلد" تُشارك في مهرجان جرش بالأردن

تستعد فرقة وسط البلد لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش الموسيقي الدولي بالأردن، بعد غياب دام 12 سنة عن آخر مشاركاتها، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

وسط البلد تحتفل بأولى أغنيات الألبوم الجديد

وتضع وسط البلد لمستها الغنائية في مستهل النسخة السابعة والثلاثين من ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في المملكة الأردنية، ويشهد هذا العام مشاركة مصرية متميزة لعدد من النجوم من بينهم الفنان هاني شاكر والمطربة مروة ناجي، بجانب حلول مصر كضيفة شرف لهذه الدورة.

وتحتفل وسط البلد مع جمهورها الأردني بالعرض الأول لأجدد أغنياتها "ع الوعد" التي طرحتها مؤخرًا بشكل فيديو كليب مصور، يشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن آخر إصداراتها.

كما تمهد الأغنية الجديدة لبشائر أجدد ألبومات وسط البلد بعد مايزيد عن سبع سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير.

وتغنت الفرقة خلال أغنية "ع الوعد" بكلمات الشاعرة آمار مصطفى وفكرة الكليب والأغنية للنجمة اللبنانية دياموند عبود، ويعد العمل في أول تعاون بين وسط البلد وجاما ميوزيك للمنتج محمد جابر، ويحمل الكليب حالة من النشوة والبهجة في بساطته ورقصاته.