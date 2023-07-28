الزراعة: انتخاب وكيلة مركز البحوث الزراعية عضوا بالاكاديمية العالمية لتنمية العلوم والابتكار في الدول النامية (TWAS)

أعلنت أكاديمية العالم للعلوم لتنمية العلوم والابتكار في الدول النامية (TWAS) The World Academy of Science عن انتخاب د شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لتكون عضواً بالأكاديمية كما تم ايضاً إختيارها لتكون رئيساً للجنة الخبراء في مجال الزراعة ونظم الغذاء والتغذية بالاكاديمية.

TWAS Membership Advisory Committee (MAC) in AGRICULTURE, NUTRITION & FOOD SYSTEMS SCIENCES

"عاصم" أكدت أن اختيارها لعضوية الأكاديمية العالمية للعلوم بالانتخاب يعتبر وسام شرف لها وتقديراً لجهود الدولة المصرية في التعاون مع الدول النامية حول العالم، وبفضل دعم السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لدور البحث العلمي الزراعي في مصر والدول النامية.

وأضافت ان الأكاديمية الدولية للعلوم انشئت عام 1983 ومقرها في إيطاليا بواسطة مجموعة من العلماء والخبراء في شتي المجالات من الدول النامية وبقيادة أحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل. وتضم الأكاديمية عدد كبير من العلماء والخبراء في جميع المجالات العلمية من الدول النامية حول العالم.

وتعمل الأكاديمية على دعم تقدم العلوم والابتكار في البلدان النامية. وهي تدعم الرخاء المستدام للشعوب بالتعليم والبحث العلمي التطبيقي والإبتكار من خلال تمويل مشروعات بحثية وإقامة أنشطة دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات. كما تتعاون أكاديمية TWAS مع مكتبة الإسكندرية، وتعتبر مكتبة الإسكندرية هي مركز TWAS في العالم العربي، حيث تستضيف المكتبة المكتب العربي الإقليمي للأكاديمية (TWAS-ARO).